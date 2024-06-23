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Dağcılar Kemaliye'de zirveye ulaştı

İHA
Giriş: 23.06.2024 13:03
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Dağcılar Kemaliye’de zirveye ulaştı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Via Ferrata tırmanışını gerçekleştiren dağcılar zirveye ulaştılar.

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