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Konya'da kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 13:05
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Konya’da kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan cipte bulunan 3 kişi yaralandı.

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