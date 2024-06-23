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Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 10:55
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Edirne’de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 ağaç ve 3 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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