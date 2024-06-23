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Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:40
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Taksim Meydanı’na yaya girişi kapatıldı

İstanbul'da LGBT yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. İstanbul Valiliğinin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

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