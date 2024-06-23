23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 11:30
ABONE OL
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 32 kilogram 50 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 5 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör