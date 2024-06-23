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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:42
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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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