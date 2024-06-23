Siyonist zulüm! İşgal hapishanelerindeki Filistinlilere işkence tehdidi: Avukatlarla görüşmeye abluka

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTILARI KESİLDİ

Avukatla görüşenlerin ifadelerine göre görüşme sonrası cezalandırıldıkları, o nedenle sonraki görüşmelere katılmadıkları ve aileleri ile dış dünyayla tek bağlantılarını kesmek zorunda kaldıkları aktarıldı.