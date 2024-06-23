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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.06.2024 17:25
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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması ile 1 milyon 125 bin 159 tebligatın yapıldığını duyurdu.

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