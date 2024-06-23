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Kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik duvardan uçtu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 14:34
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Kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik duvardan uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye uçtu. Yara almayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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