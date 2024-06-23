Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün arayla ikinci yangın!

Siirt Havaalanı ve Yağmurtepe köyü yakınlarında bir anda yükselen alevler paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme araçları sevk edildi.

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