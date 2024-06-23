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Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün arayla ikinci yangın!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.06.2024 19:30
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Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün arayla ikinci yangın!

Son dönemlerde yurdun birçok noktasında yangınlar baş gösteriyor. Alevlerle mücadele devam ederken 3 gün önce Siirt Havaalanı civarında başlayan ve kısa sürede söndürülen anız yangınları bugün tekrar başladı. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün arayla yeniden anız yangını çıktı. 3 gün önce Siirt Havaalanı civarında başlayan ve kısa sürede söndürülen anız yangınları yeniden başladı.

Siirt Havaalanı ve Yağmurtepe köyü yakınlarında bir anda yükselen alevler paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme araçları sevk edildi.

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