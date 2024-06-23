4 yıl önce işlenen cinayeti JASAT aydınlattı! Failin telefon görüşmeleri ele verdi
Bursa'da 4 yıl önce ormanda gömülü halde bir ceset bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından cesedin fiziksel özelliklerine göre dijital ortamda yüz giydirme işlemi yapılırken, kayıp 18 kişinin yakınlarından alınan DNA örnekleri sonucu, cesedin E.G. (63) isimli erkeğe ait olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2020 yılında gerçekleşen olayı, aydınlatarak şüpheliyi telefon görüşmeleri ile tespit etti. Z.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Olay, 4 Ekim 2020'de merkez Osmangazi ilçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde meydana geldi. Ormanda toprağa gömülü halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Ateşli silahla öldürüldüğü tespit edilen ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin kimlik tespiti için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından çalışma başlatıldı. İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen uzmanlık raporunda, cesedin, 40- 66 yaş aralığında, 166- 172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
DNA PROFİLİ KAYIP YAKININDAN ALINAN ÖRNEK EŞLEŞTİ
Ekipler, bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak, ceset ile uyumlu olabilecek kişilerin araştırılması için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde kayıp 18 kişinin fiziksel özelliklerinin cesetle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kayıp şahısların yakınlarından DNA örnekleri alınarak, cesetten alınan DNA profili ile karşılaştırma yapıldı. Yapılan karşılaştırmada, cesedin DNA profili ile S.G. isimli kayıp yakınından alınan örnek eşleşti. Bulunan cesedin, S.G.'nin babası olan ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp şahıs olarak bildirilen E.G'ye ait olduğu tespit edildi.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ ELE VERDİ
Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin ardından araştırmalarını derinleştiren JASAT, maktulün, kaybolduğu tarihten itibaren kullanmış olduğu cep telefon numarası tespit ederek, 1 yıl öncesine ve olay gününe ait görüşme kayıtları ile mesajları savcılıktan talep etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, E.G.'nin telefonda görüştüğü tespit edilen, Z.S. (68) ile Ö.K. (28) isimli kadınlar ile Y.E.T. (42), Ş.A. (59), Z.Y., H.İ.Ç. (63), G.A. (59) Y.B. (42) ve E.M. (31) isimli erkek şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şüphelilerden Z.Y.'nin adreslerinde de arama yapılması kararı alındı. JASAT ekiplerince, 11 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ş.A., H.İ.Ç., Z.S., G.A. ve Y.B. isimli şüphelilerin Bursa'da, Y.E.T. isimli şüphelinin ise bulunduğu Sakarya'da ifadesi alındı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinde tutuklu bulunan E.M. ile Ö.K. isimli şüphelilerin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındı.
İTİRAF ETTİ
Olayın baş şüphelisi olan Z.Y.'nin adreslerinde yapılan aramalarda bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde maktul ile aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğunu söyleyen Z.Y., E.G.'yi kendisine ait silah ile vurarak öldürdüğünü ve cesedi aracına koyup götürdüğü ormanda gömdüğünü belirtti. Z.Y.'nin, E.G.'ye ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı da denize attığını söylediği öğrenildi.
Z.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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