4 yıl önce işlenen cinayeti JASAT aydınlattı! Failin telefon görüşmeleri ele verdi







Ateşli silahla öldürüldüğü tespit edilen ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin kimlik tespiti için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından çalışma başlatıldı. İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen uzmanlık raporunda, cesedin, 40- 66 yaş aralığında, 166- 172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.





DNA PROFİLİ KAYIP YAKININDAN ALINAN ÖRNEK EŞLEŞTİ

Ekipler, bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaparak, ceset ile uyumlu olabilecek kişilerin araştırılması için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde kayıp 18 kişinin fiziksel özelliklerinin cesetle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kayıp şahısların yakınlarından DNA örnekleri alınarak, cesetten alınan DNA profili ile karşılaştırma yapıldı. Yapılan karşılaştırmada, cesedin DNA profili ile S.G. isimli kayıp yakınından alınan örnek eşleşti. Bulunan cesedin, S.G.'nin babası olan ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp şahıs olarak bildirilen E.G'ye ait olduğu tespit edildi.