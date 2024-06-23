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Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:18
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Diyarbakır’da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.

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