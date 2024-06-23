23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da takla atan cipteki 3 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:02
ABONE OL
Konya’da takla atan cipteki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cipin takla atması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör