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Marmara Denizi için kritik uyarı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:04
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Marmara Denizi için kritik uyarı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj sonrası 22 maddeden oluşan Marmara Eylem Planı'nın yaşama geçirilmediğini söyledi. Marmara Denizi'ndeki kirliğin her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Marmara'nın çevresinde 25 milyon insan yaşıyor. Bunların atıklarının sadece yarısını arıtıyoruz. Geri kalan yarısını ne yazık ki denize boca etmeye devam ediyoruz. Marmara Eylem Planı'nın 14 maddesi denizin korunmasıyla ilgiliydi. Bunu başaramadık. Denizdeki kirlilik, 2021 yılında olduğu gibi devam ediyor. Önlem alınmazsa ekosisteminin ömrünü önceden kestiremeyeceğimiz Marmara Denizi, yararlanılamaz bir hale gelebilir" dedi.

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