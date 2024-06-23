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Aydın'da iki otomobil çarpıştı 8 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:05
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Aydın’da iki otomobil çarpıştı 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

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