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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 11:02
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar!

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe vurmamak için menevra yapması sonucu bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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