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Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde tatil dönüşü hareketliliği sürüyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:01
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde tatil dönüşü hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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