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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:48
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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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