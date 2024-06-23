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Sivas'ta kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:50
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Sivas’ta kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

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