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Ankara'da ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:14
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Ankara’da ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı

Ankara'da arazide çıkan yangında ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı.

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