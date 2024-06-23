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10 yaşındaki kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:03
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10 yaşındaki kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı'nda boğulma tehlikesi geçiren Duru A. (10) ailesi ile çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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