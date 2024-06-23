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Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.06.2024 14:06
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Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

Son dakika haberine göre Ankara’da kontrolsüz yakılan çöpten saçılan alevler 300 dönümlük ekili tarlanın yanmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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