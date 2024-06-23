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Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 14:31
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Edirne’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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