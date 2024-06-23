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Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:18
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Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti

Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.

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