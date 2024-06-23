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84 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:20
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84 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

Van’ın Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 84 yaşındaki hasta helikopter ambulansla il merkezine sevk edildi.

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