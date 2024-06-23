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Bingöl'de birbirine dolanan iki yılanın "dansı" görüntülendi

AA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.06.2024 15:05
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Bingöl’de birbirine dolanan iki yılanın dansı görüntülendi

Bingöl'de iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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