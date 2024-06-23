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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 14:08
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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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