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Elinde oyuncağı ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:04
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Elinde oyuncağı ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü

Bartın'da dün gece düğünden dönerken kazada yaşamını yitiren Selçuk Eyşi (20) ve kuzeni Berat Yaprak (17) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Bulut Yaprak (9), elinde oyuncağı ağabeyi Berat'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

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