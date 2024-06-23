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Düğün konvoyundaki tır sürücülerine para cezası

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 13:02
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Düğün konvoyundaki tır sürücülerine para cezası

Karabük'te düğün konvoyuna katılan 5 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi.

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