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Müdürlük uyardı! Bu 3 şeyi yapan affedilmeyecek!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 13:01
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Müdürlük uyardı! Bu 3 şeyi yapan affedilmeyecek!

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları 3 önemli konuda uyardı.

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