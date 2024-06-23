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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:09
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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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