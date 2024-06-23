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Bayramiç'te yaşayan son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:11
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Bayramiç’te yaşayan son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan son Kore Gazisi Mehmet Yaman, askeri törenle ebediyete uğurlandı.

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