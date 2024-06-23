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Aydın'da hava sıcaklıkları artacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:13
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Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, en yüksek sıcaklığının 43 derece olacağı tahmin ediliyor.

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