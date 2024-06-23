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Batman'da yürekleri ağza getiren yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:22
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Batman’da yürekleri ağza getiren yangın

Batman'da petrol dolum sahasında iki kuyuda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Petrol dolumu esnasında çıkan yangın 2 petrol kuyusu ve bir tankeri sardı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri muhtemel faciayı önledi.

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