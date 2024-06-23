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Sakarya'nın gökyüzündeki gözleri: Paraşütçüler

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:24
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Sakarya’nın gökyüzündeki gözleri: Paraşütçüler

Paraşüt tutkunlarının Sakarya'daki gözde noktası Kırantepe, yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Heyecan dolu sporu 15 dakikalığına deneyimlemek isteyenler ise 2 bin lira ücret ödüyor.

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