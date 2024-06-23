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Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:54
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Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı

Sivas’ta geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.

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