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60 yıl önce Ankara'dan aldığı motosikletleri Sivas'ta sergiliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:06
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60 yıl önce Ankara’dan aldığı motosikletleri Sivas’ta sergiliyor

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, yaklaşık 60 yıl önce gördüğü ve satın alarak Sivas'a getirdiği motosikletleri iş yerinin önünde sergiliyor. Görenlerin dikkatini çeken 3 tekerlekli motosikletler, antika olarak adlandırılıyor.

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