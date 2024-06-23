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Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:13
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Antalya son yılların en hareketli bayram tatilini geçirdi

Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da, son yılların en hareketli bayram tatili yaşandı.

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