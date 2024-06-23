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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:15
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Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da kutlandı.

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