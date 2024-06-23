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Adana'da çocukların kanaldaki tehlikeli serinliği

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:08
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Adana’da çocukların kanaldaki tehlikeli serinliği

Adana'da sulama kanalına atlayan çocukların akrobatik hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Takla atarak kanala atlayan çocuklar, "Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor" dedi.

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