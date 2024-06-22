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Fatih'te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:29 Güncelleme: 22.06.2024 16:31
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Fatih’te bıçaklı kavga: Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü

Fatih'te bir şahsın bıçakla saldırdığı 3 kişi, elindeki bıçağı alıp şahsı yaraladı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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