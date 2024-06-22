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Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 17:25
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Mardin’de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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