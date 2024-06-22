22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 18:22
ABONE OL
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayıp aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör