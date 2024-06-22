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Sürücü ile yolcu tartıştı otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 06:24
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Sürücü ile yolcu tartıştı otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'de bir otomobil seyir halindeyken sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışma faciaya neden oldu. Kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçarak takla atarken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı.

EVİN BAHÇESİNE UÇTU
Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ SIKIŞAN KİŞİ KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı.

Hastaneye 2 yaralı kaldırılırken, yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yolcunun kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken araç kullanılamaz hale geldi.

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