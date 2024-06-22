Sürücü ile yolcu tartıştı otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
Kocaeli'de bir otomobil seyir halindeyken sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışma faciaya neden oldu. Kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçarak takla atarken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı.
EVİN BAHÇESİNE UÇTU
Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ SIKIŞAN KİŞİ KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!