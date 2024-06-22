Sürücü ile yolcu tartıştı otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı.