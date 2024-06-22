Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu! Yer: Bursa





KAZA ANI KAMERADA

Kazada 2 sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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