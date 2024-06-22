Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu! Yer: Bursa
Bursa'da dün akşam saatlerinde ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen bir araca, başka bir araç çarptı. Feci kazada iki sürücü de yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi, Kozluca Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Netice K. (50) yönetimindeki 16 BCU 352 plakalı otomobil, ara sokaktan yola kontrolsüz çıkan Bayram E. (69) yönetimindeki 16 KGF 18 plakalı otomobil ile çarpıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada 2 sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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