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İzmir'de makilik alanda yangın! Alevler bir anda yükseldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 06:18 Güncelleme: 22.06.2024 08:05
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İzmir’de makilik alanda yangın! Alevler bir anda yükseldi

İzmir Çeşme'de gece saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını aksattığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası alevler 3,5 saatin sonunda kontrol altına alındı.

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