22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Siverek'te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.06.2024 21:34
ABONE OL
Siverek’te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içinde ki arılarla birlikte yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Işıldar kırsal Mahalle'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle merada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının fark edilmesi üzerine köy sakinleri yangına müdahale ederek, bölgeye itfaiye ekipleri çağırdı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin arasından kalan yüzlerce arı kovanı, içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Vatandaşlar yanan kovaları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi.

Yetkilerler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör