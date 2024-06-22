Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi! "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor" dedi





"Sis farları hoşuma gidiyor"

Sis farı açık olan bir sürücü trafik denetim noktasında durduruldu. Güneşli havada sis farı ile seyahat eden sürücüye trafik polisi tarafından, gece ve gündüz sis olmadığı sürece sis farlarını yakmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Sis farlarının açık olması sebebiyle otomobil sürücüsüne 690 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan sürücü, "Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" dedi.