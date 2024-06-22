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Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:23 Güncelleme: 22.06.2024 13:23
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Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

Osmaniye'de bir vatandaşın sıcaktan etkilenen yavru kaplumbağaya su içirdiği görüntüler, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

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