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Kilis'te alternatif ürün olarak üretimine başlanan lavantanın hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:28
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Kilis’te alternatif ürün olarak üretimine başlanan lavantanın hasadı başladı

Kilis'te alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Kadın girişimci Kübra Mercimek, eşinin de desteği ile hayalini gerçekleştirdi.

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